Тернопільщину обʼєднають з двома сусідніми областями

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В Україні буде дев’ять статистичних макрорегіонів. До кінця року Україна надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів (NUTS-1). Про це повідомив народний депутат України Віталій Безгін.
«Ми вийшли на конструктивну взаємодію з Держстатом з цього питання», – зазначив Віталій Безгін.
За його словами пропонується така структура:
- Макрорегіон 1: Сумська, Харківська, Чернігівська області.
- Макрорегіон 2: Донецька, Луганська області.
- Макрорегіон 3: Дніпропетровська, Запорізька області.
- Макрорегіон 4: Миколаївська, Одеська, Херсонська області, Крим.
- Макрорегіон 5: Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області.
- Макрорегіон 6: Київська область та місто Київ.
- Макрорегіон 7: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області.
- Макрорегіон 8: Волинська, Рівненська, Житомирська області.
- Макрорегіон 9: Полтавська, Кіровоградська, Черкаська області.
Віталій Безгін також зробив декілька важливих акцентів:
Ця пропозиція не перекреслює роботу Міністерство розвитку громад та територій України та експертів щодо безпекових макрорегіонів, як основи державної регіональної політики. Зараз Міністерство готує відповідну постанову.
Ніяких рад чи адміністрацій на макрорегіональному рівне не буде. Обласні ради та адміністрації не втратять жодних повноважень.
Розглядається можливість утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами. Це може бути або заміщення, або реформування агенцій регіонального розвитку.
Довідка: Номенклатуру територіальних одиниць для статистики (NUTS) використовують в європейських країнах для збору, складання та розповсюдження гармонізованої регіональної статистики. Стандарт NUTS-1 охоплює території з населенням від 3 до 7 млн людей. Стандарт NUTS має важливе значення для України у роботі зі структурними фондами Європейського Союзу та механізмами Фонду згуртованості.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн