Тернопільщину обʼєднають з двома сусідніми областями

«Ми вийшли на конструктивну взаємодію з Держстатом з цього питання», – зазначив Віталій Безгін.

За його словами пропонується така структура:

Віталій Безгін також зробив декілька важливих акцентів:

Міністерство розвитку громад та територій України Ця пропозиція не перекреслює роботута експертів щодо безпекових макрорегіонів, як основи державної регіональної політики. Зараз Міністерство готує відповідну постанову.

Ніяких рад чи адміністрацій на макрорегіональному рівне не буде. Обласні ради та адміністрації не втратять жодних повноважень.

Розглядається можливість утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами. Це може бути або заміщення, або реформування агенцій регіонального розвитку.