Лікарні без ліків? На Тернопільщині два медзаклади втратили фінансуння від НСЗУ

Дві лікарні на Тернопільщині втратили фінансування від НСЗУ — йдеться про КНП “Залозецька районна лікарня” Залозецької селищної ради та КНП “Товстенська селищна лікарня” Товстенської селищної ради. Ці заклади опинилися серед 36 медичних установ України, яким Національна служба здоров’я України призупинила оплату за пакетами Програми медичних гарантій. Підставою стало ненадання обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами, повідомляють в НСЗУ.

Раніше НСЗУ проаналізувала дані в електронній системі охорони здоров’я, звіти про доходи й витрати за 2024 рік, а також кількість наданих послуг. У низки лікарень показник середніх витрат на пацієнта виявився вкрай низьким, що свідчить про потенційне порушення умов договору. У березні НСЗУ надіслала вимогу 206 закладам охорони здоров’я надати підтвердження або пояснення щодо виявлених порушень. Станом на 13 травня 36 установ не надали відповідей у встановлений строк, тож оплату за їхніми пакетами було зупинено згідно з умовами договору.

НСЗУ наголошує, що ця перевірка — не остання ініціатива служби, мета якої — забезпечення реального, а не декларативного доступу українців до безоплатної медичної допомоги за кошти держави.