ПДВ росте: Тернопільщина додала до бюджету на 322 мільйони більше, ніж торік

У січні-квітні 2025 року підприємці та компанії Тернопільщини перерахували до державного бюджету 1 млрд 162,1 млн грн податку на додану вартість (ПДВ). Це на 322,4 млн грн, або 38,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

ПДВ стабільно залишається одним із головних джерел наповнення державної скарбниці: лише за перші чотири місяці року він забезпечив третину всіх надходжень до держбюджету з Тернопільської області.

На початок травня 2025 року в регіоні офіційно зареєстрований 3 641 платник ПДВ. Із них 2 981 юридична особа та 660 фізичних осіб-підприємців. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість платників зросла на 92 особи, що свідчить про розвиток підприємницького середовища в регіоні.

Податок на додану вартість залишається надійною основою бюджетної стабільності та рушієм економічного розвитку, а високі показники надходжень цього податку – результат свідомого підходу бізнесу до оподаткування та ефективної взаємодії з податковою службою.