22:15 | 16.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Масштабна аварія біля Тернополя: зіткнулися чотири машини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Автопригоду, у якій зіткнулося чотири транспортні засобів, зареєстрували працівники Тернопільського райуправління 15 квітня о 9:20 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Довжанка. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водій Mercedes Sprinter із лафетою допустив зіткнення з таким самим автомобілем. Після цього бус за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus, який рухався в напрямку Тернополя, а після цього ще й в Renault Duster. Потерпілих у даній аварії нема. Водії, попередньо, тверезі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *