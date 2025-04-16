Масштабна аварія біля Тернополя: зіткнулися чотири машини

Автопригоду, у якій зіткнулося чотири транспортні засобів, зареєстрували працівники Тернопільського райуправління 15 квітня о 9:20 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Довжанка. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водій Mercedes Sprinter із лафетою допустив зіткнення з таким самим автомобілем. Після цього бус за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus, який рухався в напрямку Тернополя, а після цього ще й в Renault Duster. Потерпілих у даній аварії нема. Водії, попередньо, тверезі.