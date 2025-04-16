Михайло Головко програв апеляцію у Львові
16 квітня 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові відхилив апеляційну скаргу Михайла Головка, колишнього голови Тернопільської обласної ради, щодо його поновлення на посаді. Суд залишив у силі рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, який визнав звільнення Головка законним, повідомляють Тернополяни.
Нагадаємо, Михайло Головко був затриманий у червні 2023 року детективами НАБУ за підозрою у вимаганні 2,4 млн грн хабаря від підприємця-волонтера. Після внесення застави він був звільнений з-під варти, але 26 жовтня 2023 року його було звільнено з посади голови облради.
Після звільнення Головко подав позов про поновлення на посаді, але суд першої інстанції відхилив його. Апеляційний суд також не задовольнив його скаргу, залишивши рішення без змін.
Наразі посаду голови Тернопільської обласної ради обіймає Богдан Бутковський, обраний 30 грудня 2024 року.
Очікується, що вирок у кримінальній справі щодо Михайла Головка буде оголошено 24 квітня 2025 року.