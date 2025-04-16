Михайло Головко програв апеляцію у Львові

​16 квітня 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові відхилив апеляційну скаргу Михайла Головка, колишнього голови Тернопільської обласної ради, щодо його поновлення на посаді. Суд залишив у силі рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, який визнав звільнення Головка законним, повідомляють Тернополяни.​

Нагадаємо, Михайло Головко був затриманий у червні 2023 року детективами НАБУ за підозрою у вимаганні 2,4 млн грн хабаря від підприємця-волонтера. Після внесення застави він був звільнений з-під варти, але 26 жовтня 2023 року його було звільнено з посади голови облради.

Після звільнення Головко подав позов про поновлення на посаді, але суд першої інстанції відхилив його. Апеляційний суд також не задовольнив його скаргу, залишивши рішення без змін.​

Наразі посаду голови Тернопільської обласної ради обіймає Богдан Бутковський, обраний 30 грудня 2024 року.

Очікується, що вирок у кримінальній справі щодо Михайла Головка буде оголошено 24 квітня 2025 року.