Что такое лаунчпады и зачем они крипто проектам?



В криптовалютной индустрии уже мало кого удивишь новым токеном. А вот найти честный и перспективный проект на старте его пути — задача не из легких. Именно тут на сцену выходят лаунчпады. Это площадки, через которые блокчейн-стартапы привлекают финансирование, а трейдеры получают доступ к токенам на максимально ранней стадии. Участвуя в таком запуске, можно приобрести актив до его выхода на рынок по фиксированной низкой цене. При этом лаунчпад криптовалют берет на себя проверку стартапа, снижая риски для инвесторов.

Что такое лаунчпад криптовалют?

Если говорить проще, лаунчпады — это криптоэквивалент краудфандинга. Стартап выходит на платформу и предлагает свою идею сообществу: инвесторы получают возможность вложиться, а команда — нужный стартовый капитал. Взамен инвесторы получают токены проекта — те самые активы, которые потом могут вырасти в цене на спотовом рынке.

Важно, что перед запуском лаунчпад тщательно проверяет проект, проводит аудит и требует прохождения KYC. Это не только фильтр от скама, но и шаг в сторону доверия между участниками рынка. На фоне растущего интереса к Web3-проектам, особенно в области DeFi и NFT, активизируются и лаунчпады, работающие на блокчейнах второго уровня, таких как Polygon. Это напрямую влияет на курс матик к доллару, ведь именно этот токен часто используется для участия в IDO и оплаты газа в рамках децентрализованных запусков.

Какие бывают виды криптолаунчпадов?

Сегодня виды криптолаунчпадов различаются по типу размещения токенов:

ICO (Initial Coin Offering) — формат с минимальной модерацией. Был популярен до 2018 года, но из-за большого числа мошеннических схем утратил доверие.

IEO (Initial Exchange Offering) — запуск проекта через централизованные биржи. Биржа выступает гарантом сделки и помогает с листингом токена.

IDO (Initial DEX Offering) — размещение на децентрализованных платформах, чаще всего с участием собственного лаунчпад-токена.

INO (Initial NFT Offering) — формат для NFT-проектов: художников, музыкантов, геймеров.

IGO (Initial Game Offering) — сбор средств для игровых метавселенных и P2E-игр.

Каждый из них имеет свою специфику, но в центре всегда одна задача лаунчпадов — безопасно соединить идеи и капитал.

Кто может участвовать в лаунчпадах и какие плюсы от этого участия?

Как правило, участие доступно любому пользователю с Web3-кошельком. Но есть нюансы: в IDO и IEO практикуются белые списки — только отобранные участники получают право на покупку токенов. Чтобы попасть в такой список, нужно выполнить задания сообщества проекта, пройти KYC и держать определенное количество токенов платформы. Это создает честную конкуренцию и защищает от ботов.

Создатели проектов также получают массу преимуществ. Они выходят на биржевую площадку с поддержкой маркетинга, аудитом смарт контрактов и возможностью сразу масштабироваться, используя репутацию платформы и ее трафик. Многие крипто лаунчпады помогают проекту не только запуститься, но и выйти на полноценный листинг наравне с крупными монетами.

Что такое лаунчпады? Это не просто способ запустить токен — это мост между идеей и ее реализацией, с реальной поддержкой и возможностью выйти на глобальный рынок. Участие в таких стартах — шанс не просто заработать, а стать частью следующего большого проекта в мире криптовалют. И, как показывает практика, вовремя замеченный лаунчпад может превратить трейдера в одного из первых держателей токена, который завтра будет в топе CoinMarketCap.