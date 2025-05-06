З полону повернувся захисник із Борсуківської громади — Олексій Квас

Сьогоднішній день приніс радісну звістку для всієї України — з російського полону було звільнено 205 українських захисників. Серед них — четверо наших земляків із Тернопільщини! Один із них — Олексій Ярославович Квас, воїн із села Чайчинці Борсуківської територіальної громади.

Після довгих місяців у ворожому полоні, пережитих знущань, випробувань і постійної молитви, Олексій нарешті повернувся додому. Його звільнення — це не лише особиста радість родини й громади, а й перемога людяності, ще один крок до справедливості.

Мати Олексія — Клавдія Квас розповіла Суспільному, що її син служив на війні з червня 2023 року. Був піхотинцем 42 окремої механізованої бригади, служив на донецькому напрямку.

“У російський полон Олексій потрапив у листопаді 2023 року поблизу Кліщіївки Донецької області. Усі рідні чекали на нього 19 місяців. Він зателефонував і сповістив своє про звільнення. Коли приїде додому — наразі невідомо, адже зараз йому ще необхідно пройти медичне обстеження”, — повідомила мати воїна.

Серед визволених — оборонці Маріуполя та бійці, які тримали найгарячіші рубежі фронту.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив:

«Наші — вільні. Наші — вдома».

Глава держави подякував усім, хто зробив можливим цей обмін, зокрема міжнародним партнерам — Об’єднаним Арабським Еміратам, які виступили посередниками.

Дякуємо Збройним Силам України, усім, хто був причетний до повернення наших героїв, і кожному, хто не втрачав віри!

Олексію — низький уклін за мужність, незламність і любов до України. Вітаємо вдома!

Нехай усі українські родини якнайшвидше дочекаються своїх захисників.

Слава Україні! Героям слава!