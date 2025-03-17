У Тернополі безвісти зниклого чоловіка на візку знайшли біля ринку

У Тернополі поліцейські охорони допомогли чоловікові, який вважався безвісти зниклим.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в районі центрального ринку перебуває чоловік з інвалідністю, який пересувається на кріслі колісному. Він потребував допомоги та житла.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили громадянина 1994 року народження без обох ніг. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває в розшуку як безвісти зниклий. Поліцейські охорони доставили чоловіка до місця його проживання.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними до людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо ви помітили особу, яка потребує допомоги, не залишайтеся байдужими – звертайтеся на лінію «102» або за номером 9899.