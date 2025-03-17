У Тернополі діє сучасний реабілітаційний центр для ветеранів та жителів громади

У Тернополі на базі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» функціонує оздоровчо-реабілітаційний центр, що розташований на вул. Чумацькій. Заклад надає широкий спектр реабілітаційних послуг для ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю та всіх жителів громади, які потребують відновлення здоров’я.

Центр оснащений басейном, залами фізичної терапії та ерготерапії, кабінетами психологів, психотерапевтів, терапевтів мови та мовлення а також сучасним обладнанням для апаратної фізіотерапії, арттерапії та рефлексотерапії. Є палати денного перебування.

«Відкриття реабілітаційного центру – ще один крок до підтримки наших захисників і жителів громади, які потребують допомоги у відновленні здоров’я. Центр створений за рахунок коштів бюджету Тернопільської громади і утримується також за кошти нашої громади. Запрошуємо всіх, хто потребує медичної чи психологічної реабілітації, скористатися можливостями закладу», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Основні напрямки роботи:

Надання реабілітаційної допомоги протягом післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів за реабілітаційними пакетами медичних послуг відповідно до програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Обсяг допомоги та кількість фахівців визначається відповідно до індивідуального реабілітаційного плану.

Комплексна реабілітаційна допомога особам з інвалідністю протягом довготривалого реабілітаційного періоду згідно з індивідуальною програмою реабілітації.

Забезпечення, підбір, налаштування та навчання користуванню технічними засобами реабілітації, надання медичних виробів під час реабілітації.

Надання консультативної та методологічної підтримки для осіб з обмеженнями функціонування та їхніх родин.

Для отримання послуги з реабілітації дорослим в амбулаторним умовах потрібне направлення від лікаря, з яким укладено декларацію; направлення лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.

У закладі можна отримати реабілітаційні послуги амбулаторно за напрямками – опорно-рухова реабілітація, неврологічна реабілітація; реабілітація при після травматичних станах.