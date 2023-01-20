Ідентифікувати невпізнане тіло відтепер допомагають у Тернополі

Щоб ідентифікувати невпізнане тіло або безвісти зниклу особу у Тернополі тепер проводять молекулярно-генетичні дослідження. Це новий напрям судових біологічних експертиз при яких можна ще й встановлювати ДНК-профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК.

Вони допоможуть ідентифікувати невпізнане тіло, безвісти зниклу особу, встановлювати ДНК-профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Зважаючи на війну, такі дослідження дуже актуальні.

Нова лабораторія облаштована сучасним аналітичним обладнанням та забезпечена необхідними реагентами.

Особливістю таких досліджень, як зазначають експерти, є висока точність результатів досліджень. ДНК-експертизи допоможуть значно пришвидшити розкриття різних кримінальних злочинів. Проводять в лабораторії також експертизи і у цивільних справах, зокрема тест на батьківство.

Джерело: ІНТБ