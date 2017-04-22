У Тернополі видали книгу, яка допоможе іноземцям і російськомовним вивчити українську

В одному з тернопільських видавництв днями видали підручник “Українська мова для іноземців”. Її автори — Наталя Гавдида та Леся Назаревич. Книга розрахована на іноземців, які вже мають базовий рівень володіння українською мовою (вміють читати), та на російськомовних громадян.

На обкладинці підручника — картина “Дерево життя” знаної тернопільської художниці Олесі Гудими.

“Українська мова з кожним днем стає все популярнішою в світі, про що свідчить попит на методичну література для навчання людей, які не є носіями нашої мови, — написала на своїй сторінці у Facebook одна із аторів книги Наталя Гавдида. — А її не так уже й багато, сама у цьому переконалась, коли почала шукати підручники для викладання російськомовним українцям та іноземцям. Тому, проаналізувавши усі доступні нам матеріали та взявши на озброєння власний викладацький досвід, ми з колегою Леся Назаревич вирішили створити підручник, який би максимально поєднував у собі культурологічний аспект із комунікативно-граматичним.

Курс загалом складається з 8 модулів, які включають 17 розмовних тем (“Я і моя сім’я”, “Житло”, “Сфера послуг (Ресторан. Торгівля. Банк, Лікарня. Перукарня. Готель. Вокзал. Пошта)”, “Наукові відкриття”, “Традиції України” тощо); розширений українсько-англійський словник; запитання до текстів; таблиці для вивчення граматики української мови та різноманітні вправи на закріплення теоретичних знань та комунікативних навичок.

До кожної теми підібрано засоби стилістичного увиразнення мовлення: епітети, синоніми, антоніми, фразеологізми, які розкривають багатство української мови.

Особливою родзинкою підручника є завдання, розроблені на основі текстів українських пісень (“Червона рута”, “Люблю цей світ”, “Все буде добре” тощо), які дозволяють поєднати вивчення української мови із музикою, а також розширити знання учнів про нашу культуру та традиції.

Методику використання пісень у навчальному процесі запозичили у польських колег, тому ми щиро вдячні Dominika Brodzka за безцінний досвід”, — кінець цитати.