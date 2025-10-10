У Тернополі завершили капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення

У Тернопільській міській комунальній лікарні №2 завершено масштабний ремонт дитячого інфекційного відділення, що стало важливим кроком у покращенні умов для маленьких пацієнтів. У рамках програми оновлення медичних закладів було проведено капітальний ремонт даху, палат, коридорів, а також замінено вікна, двері і медичні ліжка.

Міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав оновлене відділення і висловив своє задоволення від виконаних робіт: «Інфекційне відділення потребувало ремонту вже тривалий час. Тепер, завдяки оновленню, маленькі тернополяни отримають необхідну медичну допомогу в комфортних умовах, а лікарі зможуть працювати в більш зручних і ефективних умовах».

Ремонтні роботи почалися з даху, а потім були оновлені внутрішні приміщення — як палати, так і коридори. У відділенні встановлені нові вікна та двері, а також нові медичні ліжка, що значно покращує комфорт пацієнтів та медичного персоналу.

Додатково, завдяки підтримці благодійної організації «Синьо-жовтий хрест», у палатах було встановлено телевізори для розваги дітей. Крім того, в межах партнерства з Литовською Республікою в лікарні з’явився новий УЗД-апарат експертного класу. Також проведено ремонт сходових кліток та під’їзних шляхів до відділення за підтримки благодійників.