Призначення старост у Збаразькій громаді: хто очолить Синяву, Красносілля та Чернихівці?

На 41-й сесії Збаразької міської ради були ухвалені важливі рішення щодо керівництва трьох старостинських округів громади. Депутати затвердили нові призначення на вакантні посади старост, які тепер відповідатимуть за розвиток та адміністративне управління в своїх округах, повідомляють у міській раді.

Сергій Лучкін буде виконувати обов’язки старости Синявського старостинського округу, до якого входять села Синява, Синягівка, Шили, Добромірка та Діброва. Його завдання — забезпечити ефективне управління в цих населених пунктах, сприяти розвитку інфраструктури та покращенню умов життя для мешканців.

Ірина Кравчук призначена старостою Красносільського старостинського округу. Округ об’єднує села Красносільці, Розношинці, Капустинці, Мусорівці, Зарудечко, Капустинський Ліс та Малий Глибочок. Вона буде відповідати за реалізацію місцевих ініціатив та забезпечення належного рівня життєдіяльності в окрузі.

Марія Кіпибіда стала старостою Черниховецького старостинського округу, до якого входить село Чернихівці, а також садівничі товариства “Садки” та “Росинка Медоборів”. Її головним завданням буде вирішення питань благоустрою та соціального розвитку в цих територіях.

Призначення нових старост має на меті забезпечити стабільність і розвиток в кожному з округів, покращити взаємодію з місцевими мешканцями та відповісти на актуальні виклики часу.