У центрі Тернополя зрізатимуть дерева

У суботу, 11 жовтня, на вулиці Михайла Грушевського стартує перший етап оновлення зелених насаджень у рамках облаштування безбар’єрного простору. На початку роботи зрізатимуть старі дерева, а вже навесні 2026 року на їхньому місці висадять нові, здорові шестирічні дерева. Мова йде про липи, каштани та ясени, які ростуть на ділянці вулиці від Театрального майдану до обласної військової адміністрації. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Згідно з висновками експертної комісії, близько 85% дерев у цій частині вулиці знаходяться в незадовільному стані: вони мають ознаки всихання, кореневої гнилі та грибкових захворювань, що призводить до руйнування їх деревини. Ці дерева були висаджені ще в 60-х роках і вже досягли своєї вікової межі, ставши аварійно небезпечними. Як зазначила головний спеціаліст-ландшафтник Тернопільської міської ради Світлана Молодецька, ці дерева більше не виконують жодної функції.

Роботи з заміни дерев почнуться з боку Тернопільської загальноосвітньої школи №4. Висадження нових молодих дерев планується завершити навесні 2026 року. За словами голови ГО «Екоальянс» Олександра Філя, ці зміни необхідні: «Дерева на цій вулиці вже досягли свого віку і частина з них хворі. На місці видалених насаджень посадять нові, що значно покращить ситуацію. Це важлива ділянка, адже тут щодня проходить багато людей».

У рамках реалізації проекту «Рух без бар’єрів», передбачено також оновлення тротуарного покриття, зниження бордюрів, монтаж тактильної плитки та інших елементів доступності для маломобільних груп населення. Це забезпечить комфортний рух пішоходів та полегшить доступ до громадських будівель.

Проект реконструкції вулиці Михайла Грушевського є частиною одного з найбільших безбар’єрних маршрутів міста, що сприятиме покращенню умов для всіх жителів та гостей Тернополя.