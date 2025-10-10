“Тернопільобленерго” закликає жителів бути готовими до виключення електроенергії
Через чергову атаку ворога по енергетичній інфраструктурі України, в низці областей зафіксовано перебої з електропостачанням. На щастя, наразі в Тернопільській області вимкнень немає, однак “Тернопільобленерго” закликає жителів бути готовими до можливих графіків погодинних вимкнень (ГПВ), якщо це буде рекомендовано НЕК «Укренерго».
Поради для тернополян:
-
Перевірте заряд мобільних пристроїв та павербанків.
-
Увімкніть режим енергозбереження на смартфонах та інших електронних гаджетах.
-
Підготуйте альтернативні джерела освітлення: свічки, ліхтарики, акумуляторні лампи.
-
Зробіть запас води та продуктів тривалого зберігання, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій.
Не панікуємо, тримаємося разом! Світло в наших серцях — це найкращий спосіб протистояти темряві! 💡