“Тернопільобленерго”  закликає жителів бути готовими до виключення електроенергії

Через чергову атаку ворога по енергетичній інфраструктурі України, в низці областей зафіксовано перебої з електропостачанням. На щастя, наразі в Тернопільській області вимкнень немає, однак “Тернопільобленерго” закликає жителів бути готовими до можливих графіків погодинних вимкнень (ГПВ), якщо це буде рекомендовано НЕК «Укренерго».

Поради для тернополян:

Перевірте заряд мобільних пристроїв та павербанків.

Увімкніть режим енергозбереження на смартфонах та інших електронних гаджетах.

Підготуйте альтернативні джерела освітлення : свічки, ліхтарики, акумуляторні лампи.

Зробіть запас води та продуктів тривалого зберігання, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій.

Не панікуємо, тримаємося разом! Світло в наших серцях — це найкращий спосіб протистояти темряві! 💡