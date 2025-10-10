16:35 | 10.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

“Тернопільобленерго”  закликає жителів бути готовими до виключення електроенергії

Через чергову атаку ворога по енергетичній інфраструктурі України, в низці областей зафіксовано перебої з електропостачанням. На щастя, наразі в Тернопільській області вимкнень немає, однак “Тернопільобленерго”  закликає жителів бути готовими до можливих графіків погодинних вимкнень (ГПВ), якщо це буде рекомендовано НЕК «Укренерго».

Поради для тернополян:

  • Перевірте заряд мобільних пристроїв та павербанків.

  • Увімкніть режим енергозбереження на смартфонах та інших електронних гаджетах.

  • Підготуйте альтернативні джерела освітлення: свічки, ліхтарики, акумуляторні лампи.

  • Зробіть запас води та продуктів тривалого зберігання, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій.

Не панікуємо, тримаємося разом! Світло в наших серцях — це найкращий спосіб протистояти темряві! 💡

