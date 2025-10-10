Біль і гордість: Тернопільщина зустріла загиблого воїна Ігоря Кривогубця

Сьогодні Борсуківська громада у скорботі схилила голови, зустрічаючи свого загиблого земляка — КРИВОГУБЦЯ Ігоря Вікторовича із села Нападівка, повідомляють у громаді.

Жителі громади, рідні, друзі та небайдужі мешканці вийшли на дорогу на зустріч кортежу, щоб віддати останню шану полеглому воїну. Люди з квітами та прапорами стояли на колінах, утворюючи живий коридор пам’яті.

Тривалий час родина Ігоря жила з надією, що син, брат та внук повернеться додому живим. Усі молилися, чекали, вірили в диво. На жаль, стало відомо, що життя Захисника обірвалося на фронті… Їхній біль — це біль усієї громади, яка сьогодні розділяє скорботу з рідними Героя.

Його подвиг назавжди залишиться у наших серцях, а пам’ять про Ігоря житиме у вдячності кожного, хто сьогодні живе під мирним небом.

Вічна шана і світла пам’ять Захиснику України.

Герої не вмирають!

Чин поховання відбудеться завтра о 10:00 із рідного дому загиблого.