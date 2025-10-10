Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Володимир Савінков з Тернопільщини

🕯️ Знову звістка про втрату…

Товстенська селищна рада сповіщає, що солдат САВІНКОВ Володимир Вікторович,

механік-водій механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4447,

житель села Нирків, загинув 24 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання, пов’язаного із захистом Батьківщини, у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області внаслідок штурмових дій противника.

Майже десять місяців Володимир Вікторович вважався безвісти зниклим.

Вірний військовій присязі та своєму народові, він до останнього подиху виконував свій обов’язок, проявивши мужність, відданість і справжній героїзм.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого воїна.

Нехай Господь дарує їм сили пережити цю тяжку втрату, а світла пам’ять про Володимира живе у серцях усіх, хто його знав і шанує.

Вічна памʼять і слава нашому Захиснику!