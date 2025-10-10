Детінізація праці: на Тернопільщині роботодавці повернули працівникам і державі понад 25 млн грн

Податківці Тернопільщини спільно з органами місцевої влади регулярно працюють над тим, щоб роботодавці вчасно виплачували зарплату та сплачували податки.

З початку цього року на засіданнях комісій заслухано керівників семи підприємств, які мали борги із зарплати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Завдяки вжитим заходам заборгованість повністю погашено: понад 5,2 млн грн зарплати, 958 тис. грн податку на доходи фізичних осіб і 1,1 млн грн єдиного внеску.

Також податківці провели роз’яснювальну роботу з керівниками 49 підприємств-боржників. У результаті 43 з них повністю розрахувалися з працівниками та державою. Загалом погашено борги на понад 21 млн грн, у тому числі:

9,1 млн грн – заборгованість із заробітної плати;

8,8 млн грн – податку на доходи фізичних осіб;

3,4 млн грн – єдиного соціального внеску.

Окрему увагу податкова служба приділяє контролю за рівнем зарплат. Протягом року заслухано керівників 406 підприємств, де зарплата була мінімальною. Після втручання податківців 386 роботодавців підвищили оплату праці, що дало додаткові надходження до бюджету – понад 2 млн гривень.

Крім того, роз’яснювальну роботу проведено ще з 648 підприємствами. У результаті 625 з них підвищили зарплати працівникам, завдяки чому бюджети отримали понад 12 млнгрн податків та внесків.

У ДПС області наголошують: детінізація ринку праці –один із важливих напрямів роботи. Адже легальні трудові відносини гарантують людям соціальний захист, а бюджетам – стабільні надходження.