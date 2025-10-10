Андрій Дрьомін: Герой, який загинув за Україну

Андрій Дрьомін — український військовик, громадський активіст, член УНА-УНСО, учасник російсько-української війни, який віддав своє життя за рідну землю, ставши одним із героїв Іловайської трагедії. Його ім’я назавжди залишиться в серцях українців як символ мужності й відданості.

Життя перед війною

Андрій народився 1982 року в селі Великий Глибочок на Тернопільщині, у сім’ї вчителів. Він був єдиним сином у родині. До війни Андрій займався художнім ковальством і працював у кузні. Він був активним громадським діячем, належав до УНА-УНСО і був щирим патріотом, який не міг стояти осторонь боротьби за незалежність України.

Під час Революції Гідності, Андрій активно підтримував Майдан, перебуваючи в Києві в найтрагічніші для країни дні. У період, коли Україна переживала важкі часи, Андрій Дрьомін вирішив взяти на себе відповідальність і захищати Батьківщину від російських агресорів.

Війна та подвиг

Незважаючи на те, що до цього Андрій не служив в армії та був непридатний до військової служби, його патріотизм був незламним. Він пішов добровольцем до батальйону «Азов» і служив на посаді гранатометника. 10 серпня 2014 року під час розвідки біля Іловайська, його підрозділ потрапив під засідку. Ворожі снайпери влучили в Андрія п’ять разів.

Як згадує Володимир Петришин, друг Андрія, саме той день став останнім для нього. Разом із ним загинув і Микола Березовий, який кинувся на допомогу Андрію, але теж потрапив під обстріл. Обидва герої віддали своє життя за Україну.

Вшанування пам’яті

Андрій Дрьомін був похований у родинному селі, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Його подвиг не залишився непоміченим. Вже 14 серпня 2014 року Указом Президента України його нагородили орденом «За мужність» III ступеня посмертно.

Того ж року на будівлі Нововолинської ЗОШ № 4, де навчався Андрій, було встановлено меморіальну таблицю. У 2015 році Тернопільська міська рада присвоїла Андрію звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).

У 2016 році на будинку в Тернополі, де жив Андрій, було встановлено меморіальну таблицю. Також у Миргороді в 2018 році створили кований сонячний годинник, присвячений Андрію Дрьоміну, воїну-ковалю, який став героєм своєї країни.

Посмертні нагороди та визнання

У 2022 році Тернопільська обласна рада присвоїла Андрію Дрьоміну звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно). Крім того, він став прототипом головного героя казки тернопільської письменниці Дзвінки Торохтушко «Світлячок-охоронець», що є яскравим підтвердженням його героїзму та мужності.

Залишилися батьки та пам’ять

Андрій залишив по собі спогади у серцях його рідних та побратимів. Його батьки — Сергій Іванович та Ярослава Степанівна — завжди пам’ятатимуть свого сина, який став героєм не тільки для своєї родини, а й для всієї України.

Андрій Дрьомін віддав своє життя за свободу та незалежність України, і його подвиг буде жити вічно.