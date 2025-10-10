Польща і Китай лідирують у зовнішній торгівлі Тернопільщини

За дев’ять місяців 2025 року загальний товарообіг Тернопільської області склав майже 1,4 мільярда доларів США, що є значним досягненням для регіону. Імпорт продовжує зростати, а експорт – тримає позитивну динаміку, що свідчить про стабільну економічну активність області.

Зокрема, у період січень-травень 2025 року обсяг імпорту товарів у область досяг понад 812 мільйонів доларів, що на 24% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експорт також показав приріст: обсяг товарів, які Тернопільщина експортувала за цей період, становить 586 мільйонів доларів, що на 5% більше, ніж у попередньому році. Всього митниця оформила 688 тисяч тонн товарів.

Тернопільські підприємства активно співпрацюють із 86 країнами світу, і лідером серед партнерів з імпорту стала Польща, що займає 21% від загального обсягу імпорту, слідом йдуть Китай (20%), Німеччина (12%), Італія (5%) та В’єтнам (4%).

У структурі експорту Тернопільщина також зберігає лідерство Польщі, до якої спрямовано майже 40% всіх експортованих товарів. Також важливими партнерами у цьому напрямку є Італія, США, Нідерланди (по 5%) та Болгарія (4%).

Загалом, результати зовнішньої торгівлі свідчать про позитивні тенденції в економіці Тернопільської області, підкреслюючи високий рівень ділової довіри та стабільний розвиток регіону.