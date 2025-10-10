Важка ніч для України: росіяни атакували 8 регіонів і Київ, загинула дитина

Важка ніч для країни: росіяни масовано атакували 8 регіонів та місто Київ. Загинула дитина, поранені понад 20 людей. Під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура, житлові будинки.

З перших хвилин після ударів екстрені служби системи МВС скоординовано працюють. У кожному регіоні діють оперативні штаби, які забезпечують швидке реагування на виклики. Повідомляє Міністр МВС Ігор Клименко.

Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині та Чернігівщині.

Залучено понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки. Визначені резерви: ще близько 1000 рятувальників та 200 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації будемо їх доправляти на місця ліквідації.

На об’єктах із підвищеним ризиком небезпеки рятувальники використовують роботизовану техніку та дистанційні піноутворювачі. На жаль, через повторні загрози гасіння пожеж ускладнюється.

Від ночі у кожному постраждалому регіоні працюють посилені екіпажі поліції – кількість залученого особового складу збільшена удвічі. Особливо у населених пунктах, де відсутнє електропостачання. На місцях ударів організовані штаби фіксації заяв у постраждалих.

На базі територіальних підрозділів ДСНС та поліції розгорнуті Пункти Незламності. Світло, зв’язок, тепло – громадяни можуть скористатися усім необхідним.

Вже кілька тижнів росіяни роблять усе, щоб занурити країну у темряву. Вже четвертий рік українці щодня доводять: терор окупантів перед єдністю – безсилий.