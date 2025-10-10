Рятувальники Тернопільщини допомогли медикам і ліквідували осине гніздо

🚨 Надзвичайні події 9 жовтня: допомога медикам і усунення загрози від небезпечних комах

Підрозділи ДСНС Тернопільщини продовжують щодня реагувати на виклики, пов’язані з безпекою людей.

Минулої доби рятувальники надали допомогу медикам у транспортуванні важкохворої людини 🏥 та усунули загрозу від осиного гнізда 🐝, що створювало небезпеку для громадян.

🐝 12:11 — м. Борщів, вул. С. Бандери.

Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на виклик для усунення загрози від небезпечних комах.

Під час обстеження території встановлено, що у стіні будівлі оселилися оси. За допомогою спеціального обладнання гніздо було обережно вилучено — загрозу, яку становило сусідство комах, усунуто.

🚑 00:41 — м. Тернопіль, вул. Генерала Тютюника, 2.

Рятувальники надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні важкохворої людини з квартири на першому поверсі багатоквартирного будинку до карети «швидкої».

До робіт залучався підрозділ групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

✅ Завдяки оперативним діям рятувальників усі події минули без постраждалих.