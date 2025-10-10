Збитки на пів мільйона гривень через неякісні проєктно-кошторисні документи: розслідування у Тернополі

Тернопільська окружна прокуратура повідомила про підозру директору проєктного товариства та заступнику директора комунального підприємства у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що директор проєктного товариства розробив 8 проєктно-кошторисних пакетів документів щодо реконструкції системи електропостачання на території Тернопільської області. Роботи включали встановлення та підключення дизель-генераторів до електромереж котелень. Однак, за результатами будівельно-технічної експертизи, було виявлено, що ці документи не відповідали вимогам чинного законодавства України.

Незважаючи на це, заступник директора комунального підприємства, який виконував обов’язки керівника, підписав договори на закупівлю робіт, що призвело до значних збитків для комунального підприємства, які становлять майже пів мільйона гривень.

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі поліції Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Служби безпеки України в Тернопільській області. За зловживання службовим становищем підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.