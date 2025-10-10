Підтримаймо Ангеліну Глогусь з Тернополя на «Дитячому Євробаченні-2025»! 🇺🇦✨

🎤 Голосування стартувало! У мобільному застосунку «Дія» розпочалося глядацьке голосування за учасників Національного відбору на «Дитяче Євробачення-2025»!

🗓 Голосування триває з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня.

👧 Ангеліна Глогусь, 13-річна талановита дівчина з Тернополя, бере участь під номером №6. Давайте підтримувати нашу землячку на цьому важливому етапі її кар’єри!

✅ Щоб проголосувати, потрібно:

Завітати в застосунок «Дія». У розділі «Послуги» вибрати «Опитування». Вибрати Ангеліну Глогусь та віддати свій голос!

📅 Фінал Національного відбору на «Дитяче Євробачення-2025» відбудеться в неділю, 12 жовтня, о 18:00.

🌟 Давайте разом підтримати талановиту Ангеліну і покажемо, що Тернопіль — це центр творчості та таланту!