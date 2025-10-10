Цього року Нобелівську премію миру отримала Марія Коріні Мачадо, лідерка опозиції в Венесуелі, за її внесок у зміцнення миру та боротьбу за права людини у своїй країні.

Колишній президент США Дональд Трамп не отримав нагороду, незважаючи на активні зусилля щодо лобіювання своєї кандидатури. Суперечливий стиль керівництва Трампа і його політика не відповідають ідеалам, закладеним засновником премії, Альфредом Нобелем.

Трамп неодноразово заявляв, що “завершив” шість війн, і навіть намагався тиснути на Норвезький Нобелівський комітет, стверджуючи, що завдяки його зусиллям було досягнуто важливих міжнародних угод, таких як Авраамські угоди 2020 року. Він також підкреслював свою роль у врегулюванні конфліктів між Індією та Пакистаном, Руандою та Конго, Вірменією та Азербайджаном, а також Таїландом та Камбоджею.

Однак критики вказують, що його роль у цих подіях перебільшена, а також зазначають, що його військова політика, скорочення міжнародної допомоги США та запровадження світових тарифів суперечать основним принципам міжнародної гармонії, яких намагалася досягти Нобелівська премія.

Хенрік Берг Харпвікен, секретар Нобелівського комітету, наголосив, що тиск на комітет не впливає на процес прийняття рішень.