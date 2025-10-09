Тернопільщина втратила захисника Михайла Холодняка

💔 Сумна звістка знову сколихнула Підгаєцьку громаду, повідомляють у міській раді.

Перебуваючи на лікуванні помер Холодняк Михайло, 25.09.1969 року народження, військовослужбовець військової частини 3719, старший солдат.

Михайло народився і проживав у селі Старе Місто. Він був доброю, щирою, працьовитою людиною і вірним сином своєї землі.

Завтра, 10 жовтня, о 12:00 годині у селі Вага відбудеться зустріч тіла військовослужбовця. Після цього похоронний кортеж вирушить до рідного дому — с. Старе Місто, вул. Литвинівська, 11, де відбудеться чин похорону. Далі процесія вирушить до м. Підгайці, у церкву Успіння Пресвятої Богородиці, де продовжаться похоронні богослужіння, після — на міське кладовище, де відбудеться поховання.

Схиляємо голови у скорботі разом із родиною Михайла Петровича. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав і поважав.

Вічна пам’ять 🕯️