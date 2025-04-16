У Тернополі зник чоловік

Увага❗️ Розшук❗️

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування жителя обласного центру Дуди Олексія Михайловича 1976 року народження.

15 квітня чоловік вийшов з дому і не повернувся.

🔴Прикмети: зріст близько 196 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке. Має проблеми зі здоров’ям.

🔴Був одягнений у чорну куртку та чорні спортивні штани.

❗️Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного або маєте будь-яку інформацію про його місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102❗️