На Тернопільщині швидка з хворим потрапила у сніговий замет

Монастириські рятувальники залучались до буксирування автомобіля швидкої допомоги, повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

1 грудня о 19:28 в с. Лазарівка Монастириської ТГ Чортківського району автомобіль Бережанської станції Монастириської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги прямуючи до хворого потрапив в сніговий замет. На момент події в транспорті знаходився водій та працівник екстреної (швидкої) медичної допомоги. Рятувальниками 19 державної пожежно-рятувальної частини було здійснено транспортування хворого, та доставлено його до карети Екстреної (швидкої) медичної допомоги, буксирування даного транспортного засобу та супроводження його до безпечного подальшого пересування.