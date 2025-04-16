У Копичинцях відкрили книгарню-кав’ярню “Старого Лева” — першою гостею стала письменниця Марія Матіос

У Вербну неділю, 13 квітня, у Копичинцях на Гусятинщині урочисто відкрилася книгарня-кав’ярня «Видавництва Старого Лева». Подія зібрала багато гостей — мешканців містечка, переселенців, гостей з інших міст і цілих родин, які прийшли у теплий весняний день, щоби стати частиною нової культурної сторінки рідного краю.

Цей культурний простір розташувався у приміщенні місцевого Центру культури, де колись працював батько Мар’яни Савки — театральний режисер Орест Савка. Ініціаторкою та натхненницею проєкту стала письменниця, поетеса та головна редакторка «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка, яка родом з Копичинців. Вона висловила сподівання, що новий заклад стане культурним хабом для всього містечка, місцем зустрічей, спілкування та культурного обміну.

«Містечко маленьке, але вірю в потенціал цього простору — бо має стати місцем культурного дозвілля громади, місцем, куди є сенс повертатися і вважати його своїм», — написала у соцмережах Мар’яна Савка.

Вона подякувала міському голові Богдану Келічавому за мотивацію і підтримку, а також за те, що місто взяло на себе важливу інфраструктурну місію — водопостачання, без якого проєкт не зміг би стартувати.

«Було магічно», — зізнається Мар’яна Савка. Письменниця поділилася емоціями, як її книжкове серце знову забилося у рідному місті. Вона пригадала, як багато часу минуло відтоді, як вона покинула Копичинці: «Практично нікого з моїх однокласників у містечку не залишилося. Але є чимало нових людей, є люди, які переїхали з окупованих територій, є релоковане з Харкова підприємство…»

У рамках відкриття відбулася літературна зустріч із письменницею Марією Матіос, яка першою з авторів приїхала до нової книгарні. Її розмову модерувала Любов Загоровська. «Це було так символічно! Марія памʼятає мого тата, знає маму, писала передмову до її книжки», — згадує Мар’яна.

Сюрпризом стали старі фотографії та студентські вірші Марії Матіос, які на зустріч приніс місцевий літописець Роман Карлович. А ще — зворушлива присутність бабусі музиканта Зіновія Карача, яка приїхала з Борщева. Гостей розважали живою музикою Зіновій Карач, Сергій Колесник і Сергій Гурін.

Мар’яна Савка також подякувала Копичинецькому центру культури і дозвілля, під дахом якого знайшла прихисток нова книгарня. Особливу подяку адресувала мамі, Ірині Савці, за «вогонь пам’яті про тата», брату Руслану, якому розвивати цей простір, та всій команді книгарні: Соломійці, Оленці, Дарині — «які готуватимуть каву, рекомендуватимуть книги, даруватимуть теплі емоції відвідувачам».

Вона також згадала про жахливу новину того дня — ракетний удар по Сумах: «Вони не помилилися з ціллю. Це абсолютно зрозуміло — вони просто люблять убивати. А ми повинні робити все, абсолютно все, аби перемогти цю нечисть».

Новий простір у Копичинцях — це не лише книгарня й кав’ярня. Це про зв’язок поколінь, пам’ять про батьків, любов до громади, відвагу діяти попри сумніви та віру, що навіть у невеликому містечку може народитися велика справа.