8 років тюрми для посадовця: суд залишив без руху скаргу захисту Ігоря Гайдука

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 15 квітня ухвалила рішення залишити без руху скаргу на вирок, яким колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука засудили до 8 років і 2 місяців позбавлення волі.

Як повідомляє «Слово і діло», Ігоря Гайдука визнали винним у проханні надати хабар у розмірі 1,8 млн грн. Його покарали ув’язненням на 8 років і 2 місяці, заборонили обіймати керівні посади протягом трьох років, а також конфіскували автомобіль Toyota Avensis. Його адвокати подали апеляційні скарги, однак суд залишив їх без руху.

Згідно з ухвалою, захисники мають 5 днів від моменту отримання копії рішення, щоб виправити недоліки у своїх скаргах, зазначені в рішенні суду.

Нагадаємо, детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру одразу трьом високопосадовцям Тернопільщини — голові обласної ради Михайлу Головку, першому заступнику голови ОВА Ігорю Дем’янчуку та заступнику Ігорю Гайдуку.

За даними слідства, посадовці вимагали від місцевого підприємця та волонтера понад 2,4 млн грн. Ці гроші вони хотіли отримати за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту об’єктів, а також за оплату боргів облдержадміністрації перед компанією, яка вже виконала роботи у 2022 році.

Усе це відбувалося попри те, що підприємець активно допомагав силам оборони. Посадовців затримали на гарячому одразу після того, як вони отримали частину грошей — понад 600 тис. грн.