По Тернополю в комендантську годину «вишивала» пʼяна водійка

29 січня нетвереза водійка без права керування: патрульні склали на порушницю адмінматеріали .

Близько 4-ї години ранку, на вулиці Степана Будного ми зупинили автомобіль BMW, за кермом якого перебувала жінка, що рухалася під час комендантської години.

Перевіряючи документи громадянки, патрульні встановили, що вона не має права керування транспортним засобом, оскільки ніколи не отримувала посвідчення водія. Крім того, ми виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянка погодилася пройти огляд на приладі Драгер. Результат — 0,56 проміле алкоголю.

Інспектори відсторонили порушницю від керування та склали адміністративні матеріали:

🔻 ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);

🔻 ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування автомобілем без права керування).

Пам’ятайте: сідаючи за кермо у стані сп’яніння, ви ставите під загрозу життя і здоров’я не лише своє, а й інших учасників дорожнього руху.

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