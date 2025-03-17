ВАКС зобов’язав Михайла Головка здати закордонні паспорти

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка у справі щодо недостовірного декларування.

Рішення суду 27 лютого ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП, які просили застосувати особисте зобов’язання та низку обов’язків для підозрюваного. Суд зобов’язав Головка:

прибувати за першою вимогою;

не відлучатися за межі України без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти.

Запобіжний захід діятиме до 27 квітня 2025 року.

Суть справи За версією слідства, Михайло Головко не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки:

квартиру площею 201,9 кв. м, яка належить його матері та використовувалася ним і членами його родини;

нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім’ї;

кошти на банківському рахунку.

Корупційні звинувачення Раніше НАБУ та САП скерували до суду справу проти Головка, а також першого заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та заступника голови Ігоря Гайдука. Їх звинувачують у вимаганні понад 2,4 млн грн від місцевого бізнесмена та волонтера за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

За даними слідства, посадовців затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі понад 600 тис. грн. Справу продовжують розглядати у суді.