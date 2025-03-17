Нові обличчя у команді рятувальників Тернопільщини

15 березня лави рятувальників Тернопільщини поповнили 13 випускників закладів вищої освіти системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Молоді фахівці успішно завершили навчання й отримали свої дипломи, а разом із ними — спеціальне звання «лейтенант служби цивільного захисту».

В урочистій обстановці їх привітав тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Ігор Греса. У своїй промові він зазначив:

— У цей складний для України час на кожного з вас покладено високу місію: стояти на варті безпеки людей і держави. Професія рятувальника вимагає стійкості, мужності й постійної готовності до дій, а ваша молодість та енергія додають впевненості в нашій спільній справі.

Попереду в молодих офіцерів практична робота, де кожен із них доведе свою відданість професії. Тож бажаємо новоспеченим лейтенантам, щоб отримані знання й навички стали надійним підґрунтям для подальшого зростання, а служба була честю й гордістю. Нехай кожен день вашої роботи буде наповнений вірою в силу добра, бажанням допомогти й рішучістю захищати життя, повідомляє ГУ ДСНС України у Тернопільській області.