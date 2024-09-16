Тернопільський академічний обласний драматичний театр розпочав новий театральний сезон. 15 вересня поціновувачі мистецтва у Тернополі переглянули виставу-реквієм “Андрей”.

Це спогад про життя Великого Митрополита, його роздуми і страждання, відданість українській церкві та народові. Відстоюючи все життя національну ідею, він не схилив голови перед жодним окупантом. При цьому розвивав науку і мистецтво.

Переніс давні події в сьогодення, цим самим нагадавши українцям про важливість духовного та культурного єднання, режисер-постановник — лауреат національної премії України, народний артист України Федір Стригун. Роль Андрея Шептицького виконав народний артист України В’ячеслав Хім’як.

За важливу роботу та великий вклад в розвиток мистецтва начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода вручив В’ячеславу Хім’яку нагрудний знак “Гордість Тернопілля”, а Федору Стригуну – подяку обласної військової адміністрації, повідомили у військовій адміністрації.

“Сьогодні доля України, як і доля Андрея Шептицького у виставі, в терновому вінку. Проте, як заповідав Митрополит, ми повинні бути об’єднані духовно, тільки тоді разом зможемо подолати ворога. Ми всі маємо брати приклад з його життя, його патріотизму та жертовності”, – сказав В’ячеслав Негода.

Виставою “Андрей” Тернопільський обласний академічний театр імені Тараса Шевченка розпочав вже 95, ювілейний театральний сезон.