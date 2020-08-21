На Тернопільщині через ДТП людина потрапила в лікарню

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 серпня на трасі М-19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече». Близько 19.00 годин, неподалік с. Солоне Заліщицького району зіткнулись автомобілі «Daewоo Sens» та «Сitroen Jumpy». Від удару зазнав травмувань 30-річний водій «Daewоo Sens», житель м. Тернополя. Його з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та відкритим переломом правого надколінника госпіталізували в Заліщицьку районну лікарню.

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