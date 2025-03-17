Епідситуація у Тернопільській області: що потрібно знати?

Епідеміологічний моніторинг показав, що у Тернопільській області захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищує епідемічний поріг, але демонструє тенденцію до зниження, повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень (10–16 березня) в області зареєстровано 6459 випадків ГРВІ, що становить 634,2 випадки на 100 тисяч населення. Це на 9,5% менше, ніж попереднього тижня. Серед хворих 54,7% – діти до 18 років, з яких 63,9% – школярі. Кількість хворих дітей зменшилася на 10,2%, а серед школярів – на 12,5%.

🏥 Госпіталізовано 252 особи, з них 145 дітей. Це на 9,4% менше, ніж тиждень тому.

✅ Захворюваність на COVID-19 залишається стабільною – зафіксовано 5 випадків (0,1% від усіх випадків ГРВІ). Серед дітей лабораторно підтверджених випадків COVID-19 не було.

🔬 За тиждень у вірусологічній лабораторії обстежили 127 хворих методом ПЛР, у двох виявлено вірусні інфекції:

1 випадок грипу

1 випадок риносинтиціального вірусу

📈 Летальних випадків від грипу та COVID-19 не зареєстровано.

💉 Від початку епідсезону в області вакциновано від грипу 4304 особи.

Як захистити себе від інфекцій?

🟢 Уникайте контактів із хворими людьми.

🟢 Регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання.

🟢 Повноцінно харчуйтеся, висипайтеся та уникайте перевтоми.

🟢 Дотримуйтеся респіраторного етикету – прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання.

🔹 Вакцинація проти грипу – рекомендована, її можна зробити за власний кошт або за кошти підприємств і місцевих бюджетів. Вакцина від COVID-19 не замінює щеплення від грипу, тому важливо отримати обидві.

Дотримуючись цих порад, ви зменшите ризик захворювання та збережете здоров’я своє і своїх близьких!