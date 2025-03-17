У Тернополі вночі затримали блондинку за кермом під наркотою

Патрульні зупинили водійку з ознаками сп’яніння та виявили в автомобілі ймовірні наркотики

Учора вночі, близько 3-ї години, на вулиці Текстильній ми зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР.

Спілкуючись з 42-річною водійкою інспектори помітили в неї ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду у встановленому законом порядку жінка відмовилася.

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу, в багажнику, ми виявили сліп-пакет із ймовірними наркотичними речовинами: 9 таблеток та паперовий згорток із порошкоподібною речовиною.

Патрульні склали на порушницю протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, відсторонили від керування та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.

Нагадуємо: дотримання законодавства — це обов’язок кожного!