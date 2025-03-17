У Тернополі стартує акція «Підтримай ЗСУ – Посади іменне дерево»

З 17 березня у Тернополі розпочинається другий етап благодійної акції «Підтримай ЗСУ – Посади іменне дерево». Кожен охочий може зробити внесок на закупівлю дронів для ЗСУ, обрати локацію та висадити дерево, яке доглядатимуть комунальники упродовж періоду приживлення. Для кожного дерева виготовляється і встановлюється іменна інформаційна табличка.

Обирайте місце та долучайтесь до доброї справи:

донат на суму 15 тисяч гривень – для висадження дерев на Дамбі Тернопільського ставу (катальпа бігнонієвидна), на вул. Миколая Коперника (липа) та на вул. Патріарха Мстислава (липа);

донат на суму 20 тисяч гривень – для висадження дерев на вул. Руській (катальпа бігнонієвидна), вул. Юліуша Словацького (катальпа бігнонієвидна) та вул. Патріарха Йосифа Сліпого (катальпа бігнонієвидна);

донат на суму 30 тисяч гривень – для висадження дерев на вул. Листопадовій (клен гостролистий «Друммонді»), вул. В’ячеслава Чорновола (слива Піссарда), вул. Михайла Грушевського (катальпа бігнонієвидна або липа) та вул. Петра Конашевича-Сагайдачного поблизу Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (тюльпанове дерево)

Як долучитися?

1. Заповніть заявку за посиланням, вказавши бажану локацію та кількість саджанців.

2. Очікуйте контакту для отримання реквізитів оплати.

3. День і час висадження буде повідомлено додатково.

Кінцевий термін подачі заявок: до 28 березня 2025 року.

Висадження дерев: з 31 березня по 16 квітня 2025 року.

Деталі за телефоном: (0352) 25-49-34.

Долучайтесь до акції «Підтримай ЗСУ – Посади іменне дерево» та зробіть свій внесок у перемогу та озеленення Тернополя!