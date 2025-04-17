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На Тернопільщині горіла школа

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Про пожежу у навчальному закладі на Тернопільщині повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

17 квітня о 04:18 до оперативно-диспетчерської служби надійшло тривожне повідомлення про пожежу в селищі Козова Тернопільського району.

🚨 На місце події за лічені хвилини прибули рятувальники. Вогонь охопив приміщення одного з класів місцевого навчального закладу 🏫.

Для ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 12 бійців особового складу 🚒👨‍🚒.
🔥 Вогнем знищено приміщення класу на площі 120 м².

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