Виконуючи бойове завдання, загинув Василь Яремко з Тернопільщини

Збаразька громада знову у глибокій скорботі, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

З фронту надійшла сумна звістка про те, що 11 квітня, виконуючи бойове завдання, на Донеччині загинув наш земляк – уродженець села Синява, мешканець Розношинець, солдат Василь Яремко 1973 р.н.

Захисник служив кулеметником стрілецького батальйону.

Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Нехай Господь допоможе пережити це непоправне горе втрати найріднішої людини.

Зустріч воїна відбудеться сьогодні, 17 квітня, у Сквері Героїв о 15.00 годині.

Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до оселі Василя Яремка у Розношинці, де відбудеться панахида, звідти колона вирушить до церкви Святого Юрія і буде проведений парастас та

чин похорону.

Просимо взяти участь у поминальних заходах і гідно вшанувати мужнього захисника, який віддав життя за вільну незалежну українську державу, за кожного з нас.

Вічна слава Герою!