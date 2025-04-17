15:24 | 17.04.2025
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Пантеон Героїв 

Виконуючи бойове завдання, загинув Василь Яремко з Тернопільщини

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Збаразька громада знову у глибокій скорботі, повідомляє міський голова Роман Полікровський.
З фронту надійшла сумна звістка про те, що 11 квітня, виконуючи бойове завдання, на Донеччині загинув наш земляк – уродженець села Синява, мешканець Розношинець, солдат Василь Яремко 1973 р.н.
🇺🇦Захисник служив кулеметником стрілецького батальйону.
😓💔Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Нехай Господь допоможе пережити це непоправне горе втрати найріднішої людини.
🇺🇦🚔Зустріч воїна відбудеться сьогодні, 17 квітня, у Сквері Героїв о 15.00 годині.
✝️🚔Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до оселі Василя Яремка у Розношинці, де відбудеться панахида, звідти колона вирушить до церкви Святого Юрія і буде проведений парастас та
чин похорону.
💔🙏✝️Просимо взяти участь у поминальних заходах і гідно вшанувати мужнього захисника, який віддав життя за вільну незалежну українську державу, за кожного з нас.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

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