На Тернопільщині пʼяний молодик пробував вчинити самогубство
Нещасний випадок стався 17 березня на Чортківщині. Близько 21.30 годин до Копичинецької комунальної лікарні, з діагнозом «Гостре отруєння» госпіталізували жителя Гримайлівської територіальної громади.
Як стало відомо «Погляду», 21-річний чоловік під впливом алкоголю вирішив покінчити із життям. Як спосіб, знищення своєї сутності було обрано щурячу отруту.
На щастя, потерпілий був госпіталізований вчасно і зараз його життю ніщо не загрожує.