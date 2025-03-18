19:13 | 18.03.2025
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На Тернопільщині пʼяний молодик пробував вчинити самогубство

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Нещасний випадок стався 17 березня на Чортківщині. Близько 21.30 годин до Копичинецької комунальної лікарні, з діагнозом «Гостре отруєння» госпіталізували жителя  Гримайлівської територіальної громади. 

Як стало відомо «Погляду», 21-річний чоловік під впливом алкоголю вирішив покінчити із життям. Як спосіб, знищення своєї сутності було обрано щурячу отруту.

На щастя, потерпілий був госпіталізований вчасно і зараз його життю ніщо не загрожує.

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