На Тернопільщині пʼяний молодик пробував вчинити самогубство

Нещасний випадок стався 17 березня на Чортківщині. Близько 21.30 годин до Копичинецької комунальної лікарні, з діагнозом «Гостре отруєння» госпіталізували жителя Гримайлівської територіальної громади.

Як стало відомо «Погляду», 21-річний чоловік під впливом алкоголю вирішив покінчити із життям. Як спосіб, знищення своєї сутності було обрано щурячу отруту.

На щастя, потерпілий був госпіталізований вчасно і зараз його життю ніщо не загрожує.