На Тернопільщині водій збив велосипедиста і втік. Чоловіка оголосили в розшук
Працівники поліції розшукують водія, який залишив місце автопригоди. Під колеса автомобіля Ford потрапив велосипедист. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями до лікарні.
Аварія трапилася 20 березня на автодорозі Кременець – Біла Церква – Ржичів-Канів-Софіївка, між населеними пунктами Кременець та Почаїв, неподалік с. Великі Бережці. На місці події працювала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. Кермувальник залишив місце аварії. Його розшукують працівники поліції.
За попередньою інформацією, до дорожньо-транспортної пригоди може бути причетний житель міста Почаїв – Роман Зінкевич 1985 року народження. Якщо ви знаєте про місцеперебування даної особи, повідомте за номером “102”. Анонімність гарантується.