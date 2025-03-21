20:49 | 21.03.2025
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На Тернопільщині водій збив велосипедиста і втік. Чоловіка оголосили в розшук

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Працівники поліції розшукують водія, який залишив місце автопригоди. Під колеса автомобіля Ford потрапив велосипедист. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями до лікарні.

Аварія трапилася 20 березня на автодорозі Кременець – Біла Церква – Ржичів-Канів-Софіївка, між населеними пунктами Кременець та Почаїв, неподалік с. Великі Бережці. На місці події працювала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. Кермувальник залишив місце аварії. Його розшукують працівники поліції.

За попередньою інформацією, до дорожньо-транспортної пригоди може бути причетний житель міста Почаїв – Роман Зінкевич 1985 року народження. Якщо ви знаєте про місцеперебування даної особи, повідомте за номером “102”. Анонімність гарантується. 

 

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