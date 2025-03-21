На Тернопільщині водій збив велосипедиста і втік. Чоловіка оголосили в розшук

Аварія трапилася 20 березня на автодорозі Кременець – Біла Церква – Ржичів-Канів-Софіївка, між населеними пунктами Кременець та Почаїв, неподалік с. Великі Бережці. На місці події працювала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. Кермувальник залишив місце аварії. Його розшукують працівники поліції.

За попередньою інформацією, до дорожньо-транспортної пригоди може бути причетний житель міста Почаїв – Роман Зінкевич 1985 року народження. Якщо ви знаєте про місцеперебування даної особи, повідомте за номером “102”. Анонімність гарантується.