Вигадане насильство: мешканку Кременецького району покарають за брехню

Жителька Кременецького району нестиме адміністративну відповідальність за хибний виклик правоохоронців.

До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її співмешканець нібито застосовує до неї фізичне насильство. Однак, прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що жодних правопорушень не було, а сама заявниця перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

За завідомо неправдивий виклик спецслужб на жінку склали адмінпротокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона може отримати штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.

Поліцейські закликають громадян відповідально ставитися до екстрених викликів і не зловживати номером 102. Кожен хибний виклик – це втрата часу та ресурсів, які могли б бути використані для допомоги тим, хто дійсно потребує негайного реагування.