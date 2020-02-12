У природному заповіднику на Тернопільщині погасили марки з зображенням трьох рідкісних видів рослин

У природному заповіднику “Медобори” відбулось клубне погашення марок із зображенням трьох рідкісних видів рослин: шиверекії подільської (Schivereckia podolica), змієголовника австрійського (Dracocephalum austriacum), ясенцю білого (Dictamnus albus).

Рослини вибрані не випадково. Ще у далекому 1910 році саме задля збереження шиверекії подільської був створений степовий резерват на г. Гостра. Територія заповідника є особливо важливою для збереження двох інших видів: ясенцю білого та змієголовника австрійського, популяції яких тут є найчисельнішими в Україні.

Погашення провели Орест Ходинь (керівник заповідника) і Андрій Мамчур (керівник Гримайлівської ОТГ). На заході були присутні: Сергій Ткачов (доктор наук, краєзнавець, філателіст), працівники заповідника, представники Скалатської та Вікнянської ОТГ. З привітанням виступили учні ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Пулюя смт. Гримайлів. Школярі Вікнянської школи підготували і представили виставку марок із 15 країн “Флора і фауна природного заповідника “Медобори” у філателії”. Захід приурочено до 30-річчя створення установи.