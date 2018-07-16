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«Нічого не очікуй, нікого не звинувачуй, зроби щось»: у Зарваниці молодь дискутувала, «як будувати рідну хату»

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На формаційно-просвітницькій зустріч для молоді, яка відбулася 14 липня на території молодіжного центру у Зарваниці, виникла жвава дискусія. Захід, який пройщов у форматі відкритого університету, зібрав молодих паломників, котрі шукали відповіді на наболіле запитання: «як будувати рідну хату» та як в сучасних обставинах стати успішною людиною?

Команда спікерів була різноманітною: голова комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та настоятель Архикатедрального собору Тернополя отець Орест Павліський, інженер-проектант, член ТУСК «Обнова» Тарас Кривецький, український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 2 вересня 2014 року), засновник та директор Школи управління УКУ (2014—2015 рр.) Павло Шеремета, генеральному консулу Чеської Республіки в Україні Павел Пешек, очільник ГО «Зарваницька Ініціатива» Володимир Болєщук. Модерував заходом о. Роман Демуш.

Порушувалися актуальні питання для молоді в світлі послання праведного Митрополита Андрея Шептицького «Як будувати рідну хату», спікери ділилися особистим досвідом, давали цінні поради.

Отець Орест Павліський розповів про своє навчання в Чехії та виокремив причини повернення в Україну. Священик закликав слухачів здобувати якісні знання та пробувати втілювати їх в Україні: «Ми повинні берегти почуття любові і поваги до людей, зав’язувати дружбу. Кожен клієнт – це VIP клієнт. Проблема, що наші людини привозять закордону тільки гроші, вони не привозять дружби. Бути закордоном – це скористатися і взяти щось для себе та своєї країни».

Особливою була розповідь самореалізації себе в Україні від Тараса Кривецького, який після досвіду заробітчанства та тривалих пошуків сьогодні успішно працює в Тернополі інженером-конструктором. Доповідач ствердив, що в Україні нелегко, однак реально знайти добру роботу. Для цього слід закотити рукави і показати себе ефективним працівником.

Павло Шеремета, окрім власного досвіду встановлення, дав молоді низку цінних порад. Він закликав не залишатися на одному місці, адже «світ глобалізується, виїхати легше, бути в одній країні – зле, бо в тебе погляд стає консервативнішим». Доповідач каже, що «крім дружби і грошей, важливо привезти в Україні продуктивність. Чому країни багатші? Не тому, що кращий уряд, вони просто в 4-5 разів продуктивніші». Павло Шеремета, як запоруку успіху, виділив вміння організувати робочий час та роботу своїх команд. А вкінці додав: «Ехрест nothing, blame nobody, do something», що в перекладі означає: «Нічого не очікуй, нікого не звинувачуй, зроби щось».

Генеральний консул Павел Пешек зазначив, що трудова еміграція є феноменом, який заторкає на тільки Україну, але і Чехію та багато інших країн. «Є велика нестача робочої сили, кожна країна шукає робочу силу закордоном, а ті працівники, що приїхали сьогодні з України є великою допомогою для Чехії. Це, в першу чергу, лікарі, менеджери, айтішники». За його словами, такий процес є недобрим для економіки України, однак все можна можна виправити, коли наша держава позбудеться корупції. «Це найбільша проблема для України», – підсумував спікер. Він також закликав молодь подорожувати, шукати друзів, переймати європейські цінності, розширювати свої горизонти.

У свою чергу Володимир Болєщук говорив про економічні та суспільні проблеми України. Він висловив стурбованість, що станом на сьогодні працедавців не можуть знайти кваліфікованих працівників: «Всі в один голос скаржаться на брак робочої сили. Важко знайти хорошого працівника. Спеціалістів немає, зарплати їх сьогодні вже не тримають. Профтехосвіта не готує хороших і кваліфікованих спеціалістів. Кращі їдуть». Однак зазначив, що молода людина, яка стане спеціалістом, зможе знайти собі добре оплачувану роботу в Україні.

Організатором панельної дисткусії виступила комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ у співпраці з ГО «Зарваницька ініціатива».

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прес-служба архиєпархії

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