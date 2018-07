«Нічого не очікуй, нікого не звинувачуй, зроби щось»: у Зарваниці молодь дискутувала, «як будувати рідну хату»

Павло Шеремета, окрім власного досвіду встановлення, дав молоді низку цінних порад. Він закликав не залишатися на одному місці, адже «світ глобалізується, виїхати легше, бути в одній країні – зле, бо в тебе погляд стає консервативнішим». Доповідач каже, що «крім дружби і грошей, важливо привезти в Україні продуктивність. Чому країни багатші? Не тому, що кращий уряд, вони просто в 4-5 разів продуктивніші». Павло Шеремета, як запоруку успіху, виділив вміння організувати робочий час та роботу своїх команд. А вкінці додав: «Ехрест nothing, blame nobody, do something», що в перекладі означає: «Нічого не очікуй, нікого не звинувачуй, зроби щось».

Генеральний консул Павел Пешек зазначив, що трудова еміграція є феноменом, який заторкає на тільки Україну, але і Чехію та багато інших країн. «Є велика нестача робочої сили, кожна країна шукає робочу силу закордоном, а ті працівники, що приїхали сьогодні з України є великою допомогою для Чехії. Це, в першу чергу, лікарі, менеджери, айтішники». За його словами, такий процес є недобрим для економіки України, однак все можна можна виправити, коли наша держава позбудеться корупції. «Це найбільша проблема для України», – підсумував спікер. Він також закликав молодь подорожувати, шукати друзів, переймати європейські цінності, розширювати свої горизонти.

У свою чергу Володимир Болєщук говорив про економічні та суспільні проблеми України. Він висловив стурбованість, що станом на сьогодні працедавців не можуть знайти кваліфікованих працівників: «Всі в один голос скаржаться на брак робочої сили. Важко знайти хорошого працівника. Спеціалістів немає, зарплати їх сьогодні вже не тримають. Профтехосвіта не готує хороших і кваліфікованих спеціалістів. Кращі їдуть». Однак зазначив, що молода людина, яка стане спеціалістом, зможе знайти собі добре оплачувану роботу в Україні.

Організатором панельної дисткусії виступила комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ у співпраці з ГО «Зарваницька ініціатива».

прес-служба архиєпархії