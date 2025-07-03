Майже 9,7 мільярдів гривень – внесок Тернопільщини до Зведеного бюджету 

У першому півріччі 2025 року Тернопільщина забезпечила вагомий внесок у наповнення державної казни. За цей період до Зведеного бюджету України платники області спрямували 9 мільярдів 676,9 мільйона гривень. Перевиконання плану з надходжень до бюджету становить 904,1 млн грн, а порівняно з першим півріччям минулого року бюджет отримав на 1,9 млрд грн більше.

До загального фонду державного бюджету надійшло понад 4,5 мільярда гривень, що на 1,5 мільярда гривень більше, ніж за 6 місяців 2025 року.

Серед основних джерел наповнення:

– податок на додану вартість – 1,7 млрд грн;

– податок на доходи фізичних осіб – понад 1 млрд грн;

– військовий збір – майже 1,1 млрд грн;

– податок на прибуток – 617 млн грн.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує чесному бізнесу, який незважаючи на складні умови, працює прозоро, сплачує податки та забезпечує економічну стійкість держави. У свою чергу податкова служба й надалі залишатиметься відкритою до діалогу, надаватиме кваліфіковану допомогу й підтримку кожному платнику.