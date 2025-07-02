Вистрибнув із палаючого вікна: у Тернополі врятували переляканого собаку

Сьогодні, 2 липня, близько 10:30 до екстрених служб надійшло тривожне повідомлення: на бульварі Дмитра Вишнівецького в Тернополі, у багатоквартирному будинку, з квартири на 10-му поверсі йде густий дим. Сусідка припустила, що всередині може бути дитина.

На місце події негайно прибули рятувальники, медики та слідчо-оперативна група поліції. Не гаючи жодної хвилини, вогнеборці вибили двері до задимленої квартири та винесли звідти 15-річну дівчину. Постраждалу терміново госпіталізували.

Але історія на цьому не закінчується.

Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС помітили, що з вікна квартири випав собака. Ймовірно, налякана полум’ям і димом, тварина в паніці намагалася втекти з пастки. Вже на землі чотирилапий лежав, знесилений і дезорієнтований. Рятувальники одразу ж надали допомогу тварині й передали її ветеринарам для обстеження та необхідного лікування.

🔥 Загальна площа займання становила близько 60 м². Через сильне задимлення в під’їзді рятувальники евакуювали мешканців.

👨‍🚒 До гасіння залучили 21 рятувальника, 7 одиниць техніки, зокрема автодрабину й апарати газодимозахисної служби.

🕵️‍♀️ Причини виникнення пожежі встановлюють експерти ДСНС. Поліція розглядає питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

📢 ГУ ДСНС України у Тернопільській області закликає жителів бути обережними та не нехтувати правилами пожежної безпеки.

У цій історії — справжній героїзм і глибока людяність. Бо рятувальники ризикували життям не лише заради людей, а й заради тих, хто сам себе захистити не може. І сьогодні один врятований песик — ще одне підтвердження: кожне життя має значення.