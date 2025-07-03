Детективи БЕБ вимагали хабар у сина скандального податківця з Тернополя

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу щодо двох детективів Бюро економічної безпеки та слідчого поліції Київщини, яких обвинувачують у вимаганні 150 тисяч доларів хабара.

За даними слідства, хабар вимагали у бізнесмена Василя Воробця, сина колишнього головного податківця Тернополя Євгена Воробця. Йшлося про справу фірми «СхідЗахід», яка фігурує у розслідуванні щодо податкових махінацій. Правоохоронці пропонували “вирішити питання” — не притягувати до відповідальності та зняти арешти з рахунків компанії.

За інформацією «Слова і діла», фігурантами справи є колишній детектив Артем Мацієвський та ексслідчий Владислав Біликов. У вересні 2024 року їх було звільнено з посад і затримано.