Михайло Головко постане перед судом за брехню в деклараціях

Вищий антикорупційний суд 30 червня 2025 року призначив до розгляду по суті кримінальне провадження проти колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, обвинуваченого у недостовірному декларуванні. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 21 серпня о 08:00.

За версією слідства, Головко не задекларував у щорічних деклараціях за 2022 та 2023 роки квартиру площею 201,9 кв. м, якою користувався разом із родиною, низку нежитлових приміщень, що належать членам сім’ї, а також кошти на банківських рахунках. Йдеться про майно та активи орієнтовною вартістю понад 4 мільйони гривень. Обвинувачення кваліфіковане за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — недостовірне декларування.

Наразі Головко перебуває на волі. Його зобов’язали прибувати за першим викликом слідчого чи суду, не залишати межі Тернопільської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також здати закордонні паспорти. Ці обов’язки він має виконувати до завершення розгляду справи.

Водночас залишається відкритим питання джерел коштів, за які підозрюваний вніс заставу у 15 мільйонів гривень у межах іншого кримінального провадження — щодо вимагання та отримання хабара. Вироком ВАКС від 18 червня Головка засуджено до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією всього майна та забороною обіймати державні посади протягом трьох років. Застава не скасовує вироку, а лише дозволяє залишатися на волі до рішення апеляції.

Факт внесення застави викликає додаткові запитання, адже у декларації за 2024 рік Головко зазначив лише користування житлом і автомобілем, готівку в сумі 400 тисяч гривень та кілька позик. Враховуючи зафіксовані раніше порушення при декларуванні, походження 15 мільйонів гривень, які були оперативно внесені, цілком імовірно стане предметом додаткового вивчення з боку правоохоронців.

Справу щодо недостовірного декларування можна розглядати як складову ширшої схеми приховування активів. Вона здатна не лише доповнити загальну картину правопорушень, у яких фігурує Головко, а й вплинути на хід апеляційного перегляду вироку у справі про хабар.