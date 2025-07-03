У Тернополі збільшили бюджет громади: кошти — на дітей, освіту і транспорт

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік.

Загалом дохідна та видаткова частини бюджету зростають на 11,99 млн грн за рахунок отриманих субвенцій з державного бюджету. Зокрема:

9,09 млн грн буде спрямовано на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дитячих будинків сімейного типу . Кошти отримає управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей.

2,9 млн грн отримає Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. Івана Пулюя для реалізації інвестиційного проєкту зі створення сучасних майстерень і лабораторій. Ці кошти будуть спрямовані через управління освіти і науки.

Також ухвалено перерозподіл коштів у межах вже існуючих бюджетних асигнувань:

600 тис. грн на капітальний ремонт класів у школі №19 — для створення сучасного освітнього простору.

10 млн грн отримає КП «Тернопільелектротранс» — як фінансову підтримку комунального транспорту міста.